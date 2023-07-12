國民黨。（本報資料照片）

民進黨立委陳明文及其子陳冠廷被媒體爆出用三千萬土地跟農會貸款一億多元，涉嫌超貸，更驚爆其作為恐有違反《公職人員利益衝突迴避法》之虞，國民黨副發言人呂謦煒質疑，陳氏父子耍特權，難道「明文規定」大於黨紀國法？民進黨主席賴清德敢處理英系權貴？是否敢用「最高道德標準」停止陳明文的黨權，並撤銷陳冠廷的立委提名？賴清德應對全台民眾與農友說清楚講明白。

呂謦煒指出，曾在高鐵遺失三百萬現金的陳明文，據媒體爆料在農會將三千萬的土地多筆共同貸款至總額一億多元，甚至在自己要審查農委會預算的情況下，還申請農委會養豬基金，遭指控涉嫌違反《利益衝突迴避法》。然而農委會主委陳吉仲稱補助是由嘉義縣府審查，「沒有違反利益衝突的問題」，陳明文甚至還回應說這「代表陳冠廷有在地認同」，這叫沒有背景的一般農民情何以堪？

呂謦煒質疑，根據民進黨《廉政條例》，若「涉及違反廉政、違反利益衝突迴避或使用特權之行為而影響本黨名譽」，都是民進黨廉政委員會調查的範圍。根據媒體報導，陳明文在立委的職位上疑似透過農會超貸、並為自家養豬場申請養豬基金，恐已涉及「違反廉政、違反利益衝突迴避或使用特權」，在媒體大幅報導、社會高度關注的情況下，迄今為止卻未見民進黨立案調查。請問，作為民進黨主席，賴清德對此還要閃躲不表態嗎？

呂謦煒表示，今日有獄友爆料民進黨前高雄市議員陳致中即使因洗錢案入獄，還是過得很爽，享單人獄房、可購買掌上型電視機了解外界時事，常喊「我爸陳水扁」，甚至恐還能提早申請轉外役監。這不就是特權？民進黨人享有特權，看起來並非個案，難道民進黨只要掌握執政權、立法權，就能為自己人超貸與申請養豬基金提供便利？就能放寬外役監標準，讓殺警兇手甚至自己人轉外役監舒服度日？

呂謦煒質疑，民進黨從十年前蘇嘉全豪華農舍案、近年台鹽前董事長陳啟昱的違法豪宅案、再到最近農業大市台南淪為88槍光電黑金產業鏈，民進黨人難道只在乎自己過舒服日子，只想著耍官威、耍特權，寧可當農業吸血鬼，也不在乎農民死活？民進黨主席賴清德在外役監修法議題上睡了七年，到現在才醒過來，難道面對自己人耍特權也要繼續當沒看見？

呂謦煒呼籲，請賴清德主席公開回應三個問題，給嘉義農民與全國民眾一個交代，一、是否敢召開廉政委員會調查陳明文委員？二、是否暫停或撤銷陳冠廷的立委提名？三、「明文規定」是否大於民進黨黨紀與國法？如何公開遏制民進黨人耍特權的歪風？