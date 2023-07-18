立委傅崐萁18日也公開喊話「協尋賴清德」，總統府前發言人谷辣斯在花蓮造成這樣傷風敗德的事情，到今天為止，民進黨沒有對這個家庭有表達任何歉意，請問民進黨性平在哪裡？（陳薏云攝）

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）驚爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀，正宮周女士則出具LINE對話紀錄提告求償百萬。國民黨立委王鴻薇原定18日上午將偕周女士與律師召開記者會，卻因正宮承受「外界壓力」取消。對此立委傅崐萁也公開喊話「協尋賴清德」，谷辣斯在花蓮造成這樣傷風敗德的事情，到今天為止，民進黨沒有對這個家庭有表達任何歉意，請問民進黨性平在哪裡？

傅崐萁說，請大家一起協尋民主進步黨主席賴清德，他所指派的愛將，也是府院的發言人谷辣斯女士，到花裡來選縣長，卻在保護選舉過程當中。不只是破壞家庭，還意圖要婚外生子。造成這位隨扈的妻兒子女重大的傷害，到今天為止，民進黨沒有對這個家庭有表達任何歉意。

傅喊話，共同協尋黨主席賴清德，聽說他要參選2024的總統。他的貼身愛將谷辣斯，在花蓮造成這樣傷風敗德的事情。請問民進黨的機制在哪裡？性平在哪裡？考紀會在哪裡？再一次的呼籲全民協尋賴清德主席，還給花蓮一個寧靜，乾淨、善良、美好的空間。