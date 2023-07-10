美國紐約州今天降下傾盆大雨，引發「威脅性命」的洪水，街道成了湍流水道，橋梁被水沖毀，州長侯可（Kathy Hochul）宣布進入緊急狀態。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，威力強大的雷暴移入紐約地區，帶來滂沱大雨，國家氣象局（National Weather Service）已對包括紐約市（New York City）在內的東南部地區發布洪水警戒。
紐約市在官網表示，洪水警戒將持續至明天上午6時，地勢低窪、排水不良或靠近溪流的地區特別容易遭受暴洪威脅。
市府官員說，大雨恐將迅速淹沒地下室，威脅居民性命，敦促他們移往較高處避難。
多家媒體報導，一名女性試圖帶著愛犬離開位於哈德遜河谷（Hudson Valley）的住家時，慘遭洪水沖走喪命。
侯可宣布位於紐約市西北方的橘郡（Orange County）和位於紐約州中部的安大略郡（Ontario County）進入緊急狀態，她說，200毫米的雨量引發「威脅性命」的暴洪。
候可表示：「我們正逐步逼近這場天氣事件的關鍵時刻。」
州長辦公室說，截至今晚，已有超過1萬2000人無電可用。
國家氣象局說，他們接獲多起通報，包括橘郡東部發生嚴重洪水以及人員受困車中。
截至9日晚間8時，至少5個郡的高速公路已經關閉，其中包括位於紐約市北方、與哈德遜河（Hudson River）接壤的韋斯切斯特郡（Westchester County）。
州長辦公室說，紐約州10日料將遭遇更多風暴。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120710
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