路透社報導，瓜地馬拉憲法法院已批准阿雷巴洛所屬「種子黨」（Semilla）提出的臨時強制令，擋下先前一名法官將種子黨停權、可能讓阿雷巴洛無法繼續參選的命令。

阿雷巴洛在6月首輪投票中的支持率大幅上升，意外進入8月20日的決選，將與前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）對決，他揚言要向他所謂的貪腐建制派勢力提出挑戰。

瓜地馬拉是台灣的邦交國之一。阿雷巴洛曾說，如果當選，將在不與台灣斷交的情況下，拓展與中國的關係。

若阿雷巴洛能繼續參選，許多分析師認為他有可能勝選。

不過，選情昨晚陷入混亂，因為一座下級法院批准檢方要求，將種子黨排除在大選之外，理由是這個政黨的非法相關成員超過5000人，其中12人亡故。

在先前的選舉過程中，有其他反對派候選人的參選資格遭取消，因此這場選戰早就引發國際批評聲浪，如今種子黨又遭排除參選，更加劇了外界對瓜地馬拉民主及公平的擔憂。

今天早上，檢方突擊搜查選舉法庭的公民登記處，聲稱要調查種子黨。

美國、歐洲聯盟和其他國家陸續警告，將種子黨停權，是對民主的威脅。

美國、加拿大和英國等組成名為G13的國際團體，向瓜地馬拉提供捐助，他們對於威脅選舉法庭權威的行動深表關切；智利和挪威也附和。

相鄰的墨西哥支持選舉法庭認證瓜地馬拉首輪選舉結果；這項結果因種子黨的對手提出違規行為指控而延遲一段時間才獲認證。

阿雷巴洛今天稍早告訴記者，他認為下級法院批准排除種子黨的決定，違反了瓜地馬拉防止政黨在選舉期間遭停權的法律。

他說：「我們正在選舉，我們正向前邁進，這個貪腐集團阻止不了我們。」

瓜地馬拉現任保守派總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）政府發布聲明說，將與司法程序「保持距離」，並尊重選舉法庭宣布的勝選者。根據瓜地馬拉法律，賈麥岱不能再度競選。