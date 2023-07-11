賴岳謙指出，集束彈不只破壞力強，更可能留下大量未爆彈，對平民造成威脅。（示意圖，摘自美國空軍推特）

美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布，將出售集束彈給烏克蘭軍隊，並稱「這是艱難決定」，消息一出引發全球反彈。對此，國際政治專家賴岳謙指出，集束彈不只破壞力強，更可能留下大量未爆彈，對平民造成威脅，「可能會幾十年都解決不了」。

賴岳謙昨（10）日在政論節目《新聞大白話》指出，集束彈又被稱為子母彈，是在炸彈、砲彈等「母彈」容器內，裝入數十至數百顆小型的「子炸彈」，集束彈的攻擊方式是在接近目標時，「母彈」以爆開的方式，將體內的「子炸彈」散布到攻擊區域內，其爆炸範圍甚至可到1至3個足球場大。

賴岳謙接著說，如果集束彈投擲地的土質較軟，「子炸彈」就可能因撞針沒被擊發，而成為未爆彈，此外，美國聲稱，己方集束彈未爆彈率約不到3%，但聯合國與反集束彈相關組織則估計，約在10%到20%之間，到時候造成的未爆彈數量恐會相當驚人。

賴岳謙指出，集束彈較常殺傷到平民與孩童，且孩童的死亡率還高於成年人，這是因為戰爭會結束，居民會回到家鄉，若是這些地方曾被集束彈轟炸過，就很可能因整地活動而被未爆彈炸傷，「可能會幾十年都解決不了，這就是發生在柬埔寨與寮國的現象」。