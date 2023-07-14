資深歌手陳昇遭呂姓女設計師控訴灌酒性騷，掀起軒然大波，截稿前陳昇尚未對外正式回應，其窗口僅說要了解一下。稍早，陳昇出門時正好被媒體逮個正著，但他婉拒受訪，不願回應。

根據《三立新聞網》報導，陳昇穿白背心和短褲出門，表示現在沒空受訪，多次揮手致意。

陳昇私下常穿白色背心和短褲出門。（圖／周刊王提供）

呂姓女設計師昨13日指控陳昇2019年曾對她性騷擾，當時呂女因設計專輯而與男方有來往，第二次見面時，被要求前往對方的公司開會和修改提案，想不到卻被陳昇摸臉和手，還強迫她喝下威士忌，甚至噁問3次：「你要不要跟我做愛？……我開玩笑的。」

呂女想找機會逃離現場回家，卻遭陳男威脅、謾罵，還好企劃及時相救才能脫身，但只要想起一整晚的委屈，就忍不住潰堤。事後陳昇表現得若無其事，28日還將開演唱會，呂女決定揭發此事，公開陳昇寫給她的道歉信內容，其中提及：「那天妳來了公司，因為七天的專輯設計，想法透過轉述沒法溝通完善，定下的發片日有迫近的壓力，所以請企劃找妳來公司一起談論。談話間我表現太過急迫，使用了非常無禮、不當的對話方式，帶著涉及性與侵略的攻擊語彙。我真的非常抱歉，這些陰影深埋在妳心裡這麼多年，真的，非常的抱歉。」

呂女痛批陳昇在所謂的「道歉信」中避重就輕，隻字不提曾做出的言語性騷擾，消息傳開後，引發眾怒，網友紛紛出征陳昇的臉書要他好好道歉，還有人靈機一動，揚言要帶著「MeToo」燈牌到陳昇的演唱會讓他難看。

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