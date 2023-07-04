潭子區嘉仁里東汴幹線二小組農排水路土堤殘破不堪，影響排洪功能造成農作損害。（陳淑娥攝）

台中潭子區嘉仁里東汴幹線二小組農排水路為古早土堤，年久失修殘破不堪，影響排洪功能造成農作損害，立委楊瓊瓔4日會勘，農水署將施作護岸改善，因需配合耕作及斷水，預計11月底進場施工，12月底前完工。

潭子嘉仁里東汴幹線二小組農排水路為古早土堤，年久失修殘破不堪，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今會同農田水利署台中管理處工務組組長藍士呈、潭子工作站站長何俊民、嘉仁里里長林瑞文等人會勘，許多農民到場關心。

農民指出，嘉仁里東汴幹線二小組農排水路一直沒修，至今還是古早土堤，農民甚至自行就地取材，利用竹子作護岸，以防護農田土地流失及耕作安全，但竹子護岸經不起大雨沖刷，已毀損倒榻，且多年來淤積嚴重，土堤到處坍塌，早已沒有汲水和排水功能。

嘉仁里里長林瑞文說，東汴幹線二小組農排水路，現況土石護岸年久失修雜草叢生，且土堤崩塌損毀影響排洪功能，每遇下雨水位高漲無法即時排放，致渲洩溢淹周遭農地造成作物損害、甚至倒灌進附近民宅，造成農民財產損失嚴重，亟待辦理改善。

農田水利署台中管理處工務組組長藍士呈指出，東汴幹線二小組農排水路現況為簡易土溝，渠道確實淤積嚴重早已喪失農排水功能，以往農水署也接獲農民陳情反映，因施工不易且一直未取得土地同意書，才遲遲無法辦理修復。感謝楊瓊瓔等人溝通協調，目前已取得土地同意書，將以混凝土內面工方式辦理改善，施作護岸長度約110公尺，經費約120萬元，因工程需配合農民耕作及斷水，預計11月底進場施工，12月底前完工。

楊瓊瓔表示，農水署台中管理處潭子工作站多次與里長會勘了解當地需求並著手規畫，工程完工後，讓農田不再受沖刷流失之險，並且大大增加渠道安全，最重要是能避免土堤持續滑落，造成河道淤塞阻礙水流，同時提供可以安心耕作的田地。