桃市府與亞東綠材合作，每件用20個海廢寶特瓶再製而成。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

藝人魅力代言宣導12項愛海行動。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市府8月26日規畫「為海洋而跑」，串聯許厝港國家級濕地、潮音海觀景步道、草漯沙丘地質公園、白沙岬燈塔、許厝港大橋等海岸景點，讓路跑者親近桃園海岸，且全程無塑，連3000件參賽衣也是使用海廢寶特瓶再製，希望為海岸的保育及觀光發展注入活力。

桃園市長張善政選前誓言要將沿海打造成「台版夏威夷」珍珠海岸，市府海管處與桃園市體育總會馬拉松委員會規畫於8月26日在觀音濱海遊憩區舉辦「ROCK n’ RUN海洋路跑暨愛海演唱會」，分為3.5K、10K、25K三組賽事，各組名額1000人，目前報名人數已近9成，報名相當踴躍。

路跑路線串聯觀音濱海遊憩區周圍生態亮點，如國家級重要濕地「許厝港濕地」、潮音海觀景步道、有台版撒哈拉沙漠美譽的「草漯沙丘地質公園」、百年歷史的唯美白色燈塔「白沙岬燈塔」、串聯海岸美景的生態跨橋「許厝港大橋」等海岸景點，讓參與路跑的民眾能更親近桃園海岸。

為了符合環保主題，活動現場有各項減碳行動，包括3000件環保衣都是海廢寶特瓶再製；全程無塑、禁止使用一次性塑膠容器；完賽證書也以電子形式代替紙本；會場的美食胖卡車則以無塑包材製作，並鼓勵民眾自備環保餐具；另外也與桃園客運合作規畫接駁車，鼓勵大眾多以大眾運輸工具往返會場，整場活動累計可減少5500公斤以上的碳排量。

「與海相遇演唱會」則將邀請時下年輕人喜愛的藝人朋友輪番表演，包括原子少年、法蘭、黃奕儒、芒果醬、賴銘偉、郭靜、五堅情等，帶來精彩表演，盼以藝人魅力代言宣導12項愛海行動，並宣導SDGs理念，讓更多人落實在日常中。