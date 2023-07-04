昨雲林縣登革熱確診病例達6例，確診人員均住於古坑鄉，而根據基因定序結果顯示，這六例為印尼株，與台南發現的泰國株不同。顯示雲林案例並不是從台南擴散，而是有其他的傳染途徑。雲林縣政府也呼籲鄉親，需要落實巡倒清刷的孳清工作。

據了解，雲林的登革熱案例，經疾管署檢驗確診已累計6例。相關人員透過基因定序檢測，發現雲林的病毒株為印尼株，跟台南的泰國株不同。而雲林縣政府的新聞稿中，指出這6起病例，居住地均在古坑鄉，其中東和村2例，高林村1例及荷苞村3例。

目前雲林縣政府衛生局，已派出防疫人員到案例居住地進行化學防治作業，擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，另外也同步針對案例活動史範圍做消毒工作，以期降低疫情擴散的可能與風險。

雲林縣政府的新聞稿也呼籲，請鄉親主動且落實清除居家室內外孳生源。確實「巡」檢，避免戶內外積水；清除積水，必要的容器「倒」置；容器減量，「清」除不要的器物；「刷」洗容器，避免蟲卵再附著。另外也請所有縣民儘量不要進入蚊蟲較多的地區，以免登革熱疫情擴大。