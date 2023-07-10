「雲林縣口湖鄉反變電站自救會」到雲林縣政府舉看板，要求終止變電站。（張朝欣攝）

「雲林縣口湖鄉反變電站自救會」10日前往雲林縣政府陳情，認為光電業者興建太陽能案場升壓站，其土地地號有問題、未依規定舉辦說明會、影響農漁業與社區發展等，施設過程疑點重重，希望縣府基於光電設置「三不三要」原則，撤銷籌設許可，縣長張麗善則允諾將邀經濟部能源局會勘，協助鄉親解決問題。

光電業者在口湖鄉謝厝村興建太陽能升壓站，村民擔心電磁波、輻射汙染住家環境與水源，因此成立反變電站自救會，10日30餘名會員前往縣府，高舉「害死百姓」、「圖利財團」、「錯誤政策」、「守護水源」等看板與旗幟，希望縣府主持公道，縣議員蔡孟真、縣建設處工商行政科長徐瑞甫等人出面關切。

自救會會長蘇東明表示，業者在取得施工許可前，都沒有在謝厝村舉辦過說明會；縣府同意的土地與經濟部籌設許可的土地地號不同；變更增設升壓站未依規定舉辦說明會；光電業者以司法迫害村民；光電業者不顧在地農漁業與社區發展。這些都是村民不滿與疑慮的地方，自救會多次陳情，至今沒有下文。

原本外出跑行程的張麗善特地趕回縣府接受自救會遞交陳情書，她認為，雲林為農業大縣，從事農業者有58％，過度施作地面型太陽能光電，是否會造成熱島效應，產生缺水、缺雨等問題，中央相關部會應作確實研究向民眾說明。並允諾將把自救會的意見轉達給能源局，並邀能源局到場會勘。

縣建設處指出，再生能源為國家重大政策，針對能源局核准興建升壓站及設置光電，常造成地方民眾陳抗，已請能源局研議成立在地工作站或辦公室，及時處理民眾反映事項。能源發展政策應秉持維護農漁發展、保障農漁民權益、尊重當地生態環境的條件下推動。