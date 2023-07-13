屏東夏日狂歡祭將於15日在潮州林後四林平地森林園區盛大開幕，縣府邀請西班牙的空中劇院表演名劇「唐吉軻德」為活動揭開序幕。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

配合15日開幕活動，原P1停車場將進行管制，民眾開車到達現場後，請依現場工作人員指示停放車輛。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏日狂歡祭將於15日在潮州林後四林平地森林園區盛大開幕，除了水樂園、歡樂氣墊等遊樂設施長達1個半月免費玩外，縣府還請來西班牙的空中劇院表演名劇「唐吉軻德」為活動揭開序幕，讓民眾不用出國即可欣賞國際級精彩演出。

屏縣府指出，15日的開幕活動將由西班牙的空中劇院揭開序幕，該劇團融入戲劇、馬戲特技等演出形式令人耳目一新，他們曾多次參與奧運及世界杯足球賽的演出，而這次將帶來名劇「唐吉軻德」，靈感來自於米格爾·德·塞凡提斯的著作。

縣府表示，現場將運用80噸的大型起重機吊起空中舞台，演員雜技表演結合戲劇、文學及科技燈光效果的表演，將帶領觀眾一起進入表演藝術的奇幻旅程，為活動掀起第一波高潮。

縣府說，因去年活動吸引超過200萬人次造訪的驚人成績，因此可預期今年也將迎來龐大人潮，為此，今年活動場域規畫汽、機車各千餘格停車位，而配合15日開幕活動，原P1停車場將進行管制，民眾開車到達現場後，請依現場工作人員指示停放車輛。

縣府說，活動現場也有園區小火車，提供停車場至活動場域的收費接駁服務，單趟每人20元，及遊園車單趟每人100元，帶民眾一覽四林平地森林風光，同時為因應園區廣闊，縣府還推出貼心服務，現場提供輪椅、娃娃車租借，以及復康巴士預約服務。

此外，縣府也將於15日、8月20日及26日的下午2點至晚間9點，提供由潮州火車站（轉運站6號月台）至林後四林平地森林園區的免費接駁服務，歡迎民眾踴躍搭乘。