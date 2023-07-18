法醫高大成入行超過30餘年，近日被一位小學四年級的女童採訪，女童詢問了他工作上的細節以後，最後用紙黏土還原解剖現場的畫面，只見他穿著工作服準備解剖，而一名傷痕累累的男子，嘴唇發紫地躺在手術台上，超生動的畫面吸引5千多人狂讚。

法醫高大成日前在臉書上分享，一位小學四年級陳小妹妹為了做暑假作業「行行出狀元」，特地跑來訪問他，除了詢問他的工作時間、工作地點與工作內容以外，還詢問了他的工作時候會穿著的裝備，最後將採訪的結果做成紙黏土作品。

從照片中可見，陳小妹妹先在紙上畫出斗大的標題「行行出狀元」，並用不同顏色的筆框出職稱、工作時間、工作地點與工作內容，下方則用紙黏土演示解剖畫面，穿著工作服的高大成準備對死者進行解剖，而躺在手術台上的男子嘴唇發紫，雙手與臉部有血痕，腿部呈現開放式骨折。

陳小妹妹生動的作品吸引了5千多位網友朝聖狂讚，不少人留言討論，「會不會太強了」、「這是傑出的未來的女藝術家啊！好感動」、「這位妹妹很細心，且條理清晰分明，將來前途無量」、「小妹妹很有才華」、「這很厲害欸！」