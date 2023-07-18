新冠疫情稍稍降溫，但感冒的人數仍不少，兒童感染科醫師顏俊宇分享，最近仍有很多病人來看診，而他的孩子前陣子也感染腺病毒，他也被孩子傳染燒聲陣亡，晚上看診只能用氣音與患者溝通，而耳鼻喉科醫師張弘也說「病人還是很多，我們診所的醫護也是接連感冒陣亡。」

顏俊宇昨在臉書上分享，平時看診就遇到很多感染病人，前陣子他的孩子感染了腺病毒，和孩子睡在一起後，他也跟著燒聲陣亡，整個晚上看診都只能用氣音說話，病人們聽了都覺得他比他們嚴重，出診間的時候都會跟他說保重，其實蠻窩心的。

顏俊宇表示，經歷過硬撐著看診一天以後，他決定隔天要請學妹代診，他真的需要好好休息一天，因為沒聲音真的無法好好看診。

貼文引起網友討論，「真的是用生命照顧病人」、「辛苦了醫生，要好好保重身體」、「病人幫病人看病真的辛苦了」、「一線醫護真的需要強健的體魄」。而耳鼻喉科醫師張弘也說「多保重！病人還是很多，我們診所的醫護也是接連感冒陣亡。」