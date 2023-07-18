陳小妹詳細介紹法醫工作，並將高大成視為此行業的傑出代表人物。（高大成提供／馮惠宜台中傳真）

陳小妹的暑假作業「行行出狀元」。（高大成提供／馮惠宜台中傳真）

陳小妹的暑假作業「行行出狀元」。（高大成提供／馮惠宜台中傳真）

從事法醫工作超過30年的中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成，近日因受委託釐清5億高中生墜樓案，經常眉頭深鎖，日前埔里一名國小女學童因暑期作業近身採訪高大成，以黏土捏出「遺體解剖現場」，呈現出法醫平日工作樣貌，還將法醫工作透過文字介紹詳盡；高大成也在臉書發文「陳小妹妹的暑假作業」，並PO出和女童璨笑的合照。

家住南投埔里、就讀國小四年級的陳姓女學童，其父母、阿嬤一家都是高大成的粉絲，高大成前幾天應邀到陳家做客時，女童因暑假作業題目是「行行出狀元」的行業介紹，特別近身訪問高大成，包括法醫到底在做甚麼工作、工作內容、上班時間等詳盡介紹。

陳小妹在報告內容中也僅詳述高大成曾參與上4千具遺體解剖，更曾經歷耕讀園槍擊案、6歲女童娃娃車熱死案、5億高中生等重大社會案件，更以黏土捏製出法醫服裝及裝備，並還原法醫在解剖遺體的現場模擬畫面。

陳小妹也用黏土捏出「解剖現場」，只見高大成穿著防護裝正要解剖，躺在手術台上男子則是嘴唇發紫，雙手、臉部有血痕，腳則呈現不規則的開放性骨折姿勢，相當逼真到位。

陳小妹同時也寫下感想，「了解法醫工作後我覺得法醫工作內容很適合比較好奇又想要找出真相的孩子，因為法醫要從死者身上找出線索就像偵探。」

高大成這則貼文一出，吸引不少網友按讚肯定，紛紛留言：「好厲害喔！小小年紀心思很細膩！」、「做得非常棒呢」、「真棒～高醫師親善，讓孩子都有善知識分享」、「這位妹妹很細心的觀察，條理清晰分明，將來前途無量」。