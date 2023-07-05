高雄市立圖書總館疑似出現偷拍狼！有網友PO文指女兒和同行女童一起到廁所時，看見有人持手機往廁所內拍，立刻向館方反映。對此，警方已經聯繫家長並完成報案程序，由於涉及兒童及少年性剝削防制條例，已成立專案小組，並鎖定可疑犯嫌全力追緝中，高市立總館也表示，後續將全力配合警方辦案。

有網友於「高雄大小事」PO文，指出昨日到位在前鎮區的高雄市立圖書總館時，寫道：「女兒跟一位同行女童一起上廁所，廁所在7樓，因為他們是小女生，所以她們一起進入廁所，陪同的那一個女孩很無聊就眼睛剛好往上看，就看到一隻手，拿手機往裡面拍，女孩嚇到趕快叫我女兒廁所上快一點，之後就出來跟我說，我馬上跟圖書總館的人員反應，她們說那邊沒有監視器，也拍不到進去廁所的人，很誇張，偷拍者很可惡，可能知道那邊拍不到，所以就在那那邊隨機跟著小女孩進去偷拍」，並呼籲各位爸爸媽媽們要注意。

此文一出後引發不少民眾回應，有人直呼「太過分！」、「為什麼廁所門口沒監視器」，轄區前鎮分局則立即連繫貼文者初步了解相關案情，5日向館方調閱相關監錄影像查證，並到派出所內完成正式報案程序，警方說，該案涉及兒童及少年性剝削防制條例，警方已成立專案小組，並鎖定1名可疑犯嫌，全力追緝中。

對此，高雄市立圖書館也表示，當日讀者向櫃台反應後，館員立即請讀者留下相關聯絡資訊並通報保全，保全及館員立即啟動相關作業機制，加強巡視並未發現廁間有異常或讀者逗留情形，也定時定點巡邏各廁間，並檢測是否有遭安裝針孔攝影機等違禁品。

另外，高雄市立圖書館廁所外的所有通道皆設有監視器，但因保護人格權及隱私權問題，廁間內並無監視器的加裝，昨日晚間前鎮分局員警到場查看，相關畫面涉及讀者權益，僅配合警方辦案調閱，後續將全力配合警方需求協助辦案。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。