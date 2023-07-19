陳姓局長獲緩起訴處分。（翻攝自連江地檢署公告）

連江縣政府陳姓局長本月9日晚間駕車行經連江縣立醫院入口附近，與騎乘機車的馬祖調查站駐衛警並行發生擦撞，南竿警察所員警獲報到場處理並進行酒測，陳姓局長酒測值超標，次日依公共危險罪嫌移送連江地檢署。

連江地檢於12日偵結，由於陳姓局長無前科且犯後態度良好，亦與對方達成和解，因此予緩起訴處分，近日將以公文通知縣府。連江縣府表示，將依規定懲處。

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