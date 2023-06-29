流亡海外的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭說，儘管白俄總統魯卡申柯在俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津結束兵變後提供他庇護，魯卡申柯有可能出賣普里格津。

季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）昨天在布魯塞爾接受法新社訪問時指出：「他們不是盟友。他們無法彼此信任。」

「魯卡申柯（Alexander Lukashenko）隨時可能出賣普里格津（Yevgeny Prigozhin），普里格津亦然。」

魯卡申柯27日表示，在他居間斡旋下，瓦格納集團（Wagner Group）結束兵變，普里格津已飛抵白俄。普里格津兵變對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的統治構成迄今最大挑戰。

季哈諾夫斯卡婭說，魯卡申柯和普里格津達成的協議內容有許多目前仍不明朗。季哈諾夫斯卡婭在白俄2020年總統大選挑戰魯卡申柯，聲稱勝選。

她指出，魯卡申柯的動作只是一種權宜之計，用來協助他的頭號支持者蒲亭，目的在拯救他自己在白俄的政權。

「他並非只為不讓蒲亭顏面盡失，或是解救普里格津，還是避免讓俄羅斯爆發內戰。他在意的只有他個人的存亡，因為魯卡申柯知道一旦俄羅斯政權搖搖欲墜，魯卡申柯將是下一個。」

「普里格津本人或瓦格納集團出現在我們的領土上，首先對白俄人民和我們的獨立構成威脅。」

「再者，其存在也對烏克蘭和我們的西方鄰國構成威脅。」