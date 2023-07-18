英國《金融時報》報導，美國軍情電子郵件十年來有數百萬封被誤發給俄羅斯盟友、西非國家馬利，原因竟出在電子郵件網址拼錯，收件人網址後方的網域「.mil」被誤拼為代表馬利的「.ml」。這些郵件中不乏高度敏感資訊，包括將領出訪行程、外交文件、密碼，以及軍事基地的人員名單等。事件披露引發熱議，網友傻眼表示「自己兩光然後說別人的手機或氣象氣球會情蒐」、「還不跟蔡政府取經，成立『防填錯辦公室』？」

根據《金融時報》報導，荷蘭網路企業家祖比爾（Johannes Zuurbier）最先發現這些烏龍事件，他於2013年與馬利政府簽下十年約，管理馬利的國家域名，他上工後不久就持續收到收件網址域名標記為「army.ml」或「navy.ml」的美國軍事郵件。這些郵件數量之多，今年以來他一共蒐集了將近11萬7000封，曾經單日就收到1000封。這些郵件都未標記為「機密」，不過部分郵件涵蓋「高敏感」訊息。

SCOOP: Millions of US military emails are being misdirected to Mali because of a typo. US military emails end in .MIL and Mali uses .ML. Today, Russia-aligned Mali regains access to the data as a contract lapses. https://t.co/gRZhlReVQT — Jacob Judah (@Jacob_Judah) July 17, 2023

包括美國陸軍參謀長麥康維爾將軍（James McConville）及代表團5月訪問印尼的行程，信件包含所有代表團成員的房號、預定行程規劃、領取麥康維爾房間鑰匙的細節。另外也包含美軍、承包商及眷屬的個資，例如X光、醫療資料、身份證件、艦上人員名單、基地人員名單、設施地圖、基地照片、合約、內部霸凌調查、稅務及財務紀錄等。郵件中也包含查看國務院文件的密碼。這些郵件有許多是美軍私人承包商誤寄。

祖比爾十年來反覆警告美國政府軍事郵件寄錯的問題，不過情況仍未改善，因此他從今年開始蒐集郵件，希望透過這些郵件來說服華府嚴肅看待，7月初他致函美國：「這個風險是真實的，可能會被美國的盟友利用。」他與馬利政府的合約於17日到期，屆時馬利當局有權取得這些誤寄郵件。針對報導，馬利並未回應。

針對報導，五角大廈發言人高曼（Tim Gorman）少校表示，美國國防部有注意到問題，並且嚴肅看待所有國家安全資訊未經授權揭露的情形，他稱所有從「.mil」發送到馬利的郵件，離開網域時都已先被阻擋，並且會跳出要求驗證收人網址的訊息。

媒體人黃揚明轉發此新聞，網友表示「哇～撿到寶耶」、「自己兩光然後說別人的手機或氣象氣球會情蒐」、「美國：馬利發現大規模人類毀滅武器」、「還不跟蔡鵝鵝取經，成立防填錯辦公室？」、「要出動IMF伊森杭特了」、「居然犯這種錯」、「樹大必有枯枝，後面我就不說了」。