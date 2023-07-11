烏克蘭總統澤倫斯基今天在北大西洋公約組織（NATO）峰會前夕表示，烏克蘭將成為北約一分子，並期望這場峰會能成為基輔正式加入北約的一個「方法」。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間例行影片談話中表示：「我們還在琢磨字句，也就是確認加入的具體字眼，但我們已經得知烏克蘭會成為成員國的事實。」
「我們正在努力，讓取得會員資格的方法盡可能明快清楚。」
歐洲外交官表示，烏克蘭幾個西方大型盟國仍在敲定聯合架構的階段，那將為基輔長期安全保障鋪路，可能會在本週北約峰會結束時才會宣布。
北約成員國仍在討論何時讓烏克蘭加入、是否正式邀請、烏克蘭須具備的條件以及如何追蹤進度。
澤倫斯基表示，在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的峰會，必須確認烏克蘭已是北約「事實上」的成員，因為它擁有北約的武器且和北約有共同的價值觀。
澤倫斯基說：「即使有不同的聲音，但很明顯烏克蘭應該加入這個聯盟，不是現在，現在有場戰爭，但我們需要明確的信號，我們現在就需要這個信號。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120711
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