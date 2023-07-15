烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對民眾示警，稱俄羅斯正投入一切資源來阻止烏軍反攻。另有一名烏國高階軍官報告了南部戰線新的戰況演變。

路透社報導，但烏克蘭軍事分析人士表示烏軍要往南繼續推進恐怕並不容易。

烏克蘭6月初展開外界期待已久的大反攻，目標是奪回俄軍2022年2月入侵時佔領的烏東、烏南大片土地。

目前烏軍的反攻集中於烏南朝亞速海（Sea of Azov）和烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近地區推進過程中，收回被俄軍佔領的村莊據點。

俄羅斯表示，俄軍擊退烏克蘭對包括巴赫姆特周遭在內烏東頓內茨克（Donetsk）地區的攻擊。

澤倫斯基今天主持完與高階將領的會議後於晚間透過影片發表談話，稱「我們都必需盡可能清楚的瞭解到，在我國南部和東部的土地上，俄羅斯部隊正竭盡所能阻止我軍反攻。」

「每往前推進1000公尺、各個作戰旅每次的成功，都值得我們引以為傲。」

烏軍在南部戰線的司令塔納夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）在會後表示，他的部隊正「有系統地將敵人逐出陣地」。

他在Telegram上稱去24小時內，敵人至少損失200人。