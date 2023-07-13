美國總統拜登今天在北大西洋公約組織（NATO）峰會記者會上口誤，錯把烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）叫成俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，拜登在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）參加記者會時說：「佛拉基米爾（Vladimir）與我…我不該叫得這麼親密。」他隨即改口說「澤倫斯基先生和我」。

🚨 Biden calls Zelensky ‘Vladimir’ during NATO remarks pic.twitter.com/tz7OfPwhhR — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 13, 2023

Vladimir Putin是蒲亭的英文譯名，澤倫斯基英文譯名則為Volodymyr Zelenskyy，Vladimir和Volodymyr是同名的不同翻譯版本。

拜登從上任以來不時口誤，例如曾不小心將烏克蘭人說成伊朗人，還在白宮一場活動中詢問一名已故議員是否在場。拜登在北約峰會記者會發生的口誤事件很快在社群媒體引起熱烈討論。

英國知名節目主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）在推特（Twitter）分享拜登口誤影片，並使用「雙手捂住眼睛」的表情符號。

推特上有一名網友表示：「簡直令人難以置信。」另一名網友在這則推文下方回應說：「這位老人現在必須休息了。」

也有不少人指出Volodymyr和Vladimir相似，並對拜登表示同情，認為這是一個很容易犯的錯誤。一名網友說：「相同的名字，不同的拼法。要多加注意。」