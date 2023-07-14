路透社報導，蒲亭接受俄國工商日報（Kommersant）訪問時說，這是他上月底與瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）及約30多名傭兵面談後提出的幾個方案之一，會面當天距瓦格納集團兵變未遂僅5天。

對於兵變本質，蒲亭說：「談這件事我會很審慎，即對俄國社會而言，這一切都很單純且顯而易見－基層瓦格納戰士想為尊嚴而戰...然而事實是他們捲入這起事件令人遺憾。」

訪問者認為蒲亭在事變後非常想與基層瓦格納戰士直接面談，於是有這場6月29日在克里姆林宮3小時會面。

根據蒲亭的提議，瓦格納戰士可繼續留在目前的指揮官手下做事；俄國工商日報僅提及這名指揮官的無線電呼號為「灰髮」（Grey Hair）。

蒲亭也表示，制定私人軍隊組織的法律架構應由俄國政府與國會來做。

俄國工商日報指蒲亭與普里格津及35名瓦格納戰士會面時，向他們提供未來的選擇，包含繼續留在原有指揮官旗下16個月。

報導引述蒲亭說：「他們所有人可聚集在一處並繼續原有作業。」「一切都不會變，他們仍由同一人領導，此人一直是他們真正的指揮官。」

由於蒲亭身為俄軍最高統帥，儘管沒有講白，他的話似在暗示瓦格納集團在兵變後仍能續留在俄軍體系內。

報導引述蒲亭說：「當我講到這些時，他們當中許多人都點頭表示同意。然而普里格津並不同意。普里格津聽完後說：不會的，戰士們不會同意這樣的決定。」

訪問者問蒲亭瓦格納會否仍為作戰單位，蒲亭說瓦格納集團不可能以目前的形式繼續存在，因為俄國沒有私人軍隊的相關法源。

瓦格納戰士在俄軍進攻烏東時扮演關鍵角色，也是今年5月歷經數月激戰攻下巴赫姆特（Bakhmut）的主力。

普里格津因不滿俄國國防部對戰爭的指揮與未支援他的手下，憤而率瓦格納戰士於6月23日控制俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），並一度朝莫斯科推進，隔天在收到一份協議後才停止。根據該協議，他們可與普里格津一同轉往白俄羅斯，對普里格津的所有控罪也都撤銷。