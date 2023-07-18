昨天，一架俄羅斯Su-25攻擊機在亞速海上墜毀，飛行員雖然在墜機前跳傘，但是落海之後被傘繩困住而溺亡，整個過程都被海灘上日光浴的遊客所拍攝下來。雖然落海地點離海岸不遠，但是沒有人去試圖營救，這是俄國民眾對戰爭冷淡?還是對所有事情都漠不關心?

Russian Sukhoi Su-25 down.

Collapsed just into the sea near Yeisk. pic.twitter.com/1bGniAHueU — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) July 17, 2023

防衛部落格(Defense Blog)報導，據俄羅斯官方通訊社俄新社的說法，這架戰機是在例行訓練飛行期間，因發動機故障而墜毀。機上的一名飛行員不幸溺亡。

在戰機墜毀後，就有人把事故影片傳到社交媒體上分享，網路的討論開始轉向這些有時間拍攝過程，卻不願意前去關心的海灘遊客，網友對於遊客的漠不關心表示憤怒。

從這些網路影片可知，飛行員跳傘的落點，離岸邊大約只有幾百公尺，只要願意前往關心是有可能的，甚至還有一艘遊艇就在海邊航行，那艘遊艇依然保持自己的行程，他們寧願做被動的觀察者，看著飛行員溺水身亡。

其中一段影片，一個男聲問道：「飛行員剛剛從飛機上彈射出來。我們是去幫他還是不去幫他？」接著就一陣沉默。