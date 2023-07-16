嘉義縣長翁章梁打開園區大門，邀請民眾同遊觀音瀑布。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁打開園區大門，遊客湧入要遊賞觀音瀑布。（廖素慧攝）

觀音瀑布園區今天開放，遊客絡繹不絕湧入。（廖素慧攝）

接駁車在仁觀橋兩端載客，有遊客抱怨久候等不到車。（廖素慧攝）

921大地震後受創嚴重而封閉23年的嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布，歷經多年整修，今天重啟，湧入大批人潮，但園區以高爾夫球場車收費接駁遊客，候車點不明確、接駁車次不足，遊客久候不到接駁車，迭有怨言。

一對夫妻遊客說，從觀音瀑布回程很累了，卻等不到接駁車，遊客分別在仁觀橋兩端等車，結果靠近瀑布那端的人先上車，他們在橋這端就等不到車了，好不容易有車了，卻說沒有買票不能搭車，現場也沒有工作人員告知要買票，如此接駁亂七八糟。

阿里山國家風景管理處副處長陳榮欽表示，觀音瀑布園區委外經營，爬通天坡到觀音瀑布再回程確實耗體力，遊客眾多，但接駁車數量有限，以致確有混亂情形，會督促業者檢討改善，將接駁相關資訊公告得更清楚。

觀音瀑布位於嘉義縣竹崎鄉文峰村，有4道主要瀑布，最後1道觀音瀑布最壯觀，特定角度可見瀑布形似觀音手持淨瓶柳枝，因而得名，921大地震以前是許多遊客爬山挑戰腳力、約會出遊的熱門景點。

921大地震重創文峰村聯外道路，觀音瀑布也封閉，嘉邑行善團協助整修仁觀一號、二號橋梁，2017年橋梁落成後，阿管處接手，重新規畫瀑布休憩設施，有全新步道、吊橋及旅客休息區，並委由觀音瀑布社區產業合作社經營。

今天觀音瀑布園區重啟，嘉義縣長翁章梁、阿管處長洪維新、竹崎鄉長曾亮哲等人一起推開步道大門，邀請遊客到觀音瀑布健行，享受大自然的負離子。

翁章梁說，觀音瀑布早年聞名全台，是很多4、5年級生共同旅遊回憶，因地震及風災封閉長達23年，重啟後大家可以舊地重遊，回憶青春了。