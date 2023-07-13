俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）今天表示，俄國有意將戰場上摧毀的援烏北約裝備殘骸，擺到援烏西方國家駐俄大使館前。

路透社報導，提出相關動議的沃洛金說：「將被毀裝備放到軍援烏克蘭各國大使館旁的提議特別有趣。」

俄國官員一再批評西方國家供應武器給烏克蘭，認為此舉有讓戰事更為冗長與烈度升溫之虞。

俄國去年2月底入侵以來，烏克蘭就不斷要西方援助軍備協助他們自衛及收復失土。

烏克蘭6月初發起各方期待已久的大反攻以來，據傳過去一個月損失不少西方援助裝備，網路上不乏多輛美製布萊德雷（Bradley）步兵戰車、德製豹2（Leopard 2）主戰坦克被摧毀的影像。

先前烏克蘭在基輔永久展出據稱被毀的俄軍裝備，也曾把焚毀的戰車拿到包含柏林在內的多個歐洲城市巡展，但在柏林的展出收到明顯反效果甚至提早收場，因為當地不斷出現挺俄民眾向戰車獻花致敬的場面。