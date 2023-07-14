文中提到兩件事，進一步說明了俄軍高層內部的缺陷和分歧。

本月11日一早，一枚烏克蘭飛彈擊中被俄軍占領的烏南城市伯德揚斯克（Berdyansk）一家旅館，死者包括南方軍區副司令佐科夫（Oleg Tsokov）中將。俄烏戰爭自去年2月開打迄今，約有10名俄軍將領陣亡，據信佐科夫是其中位階最高者。

更糟糕的事情還在後頭。12日晚間，俄軍第58集團軍司令波波夫（Ivan Popov）少將在一段4分鐘長的音檔中，批評他所謂俄軍高層的「背叛」，以及導致大批士兵傷亡的物資短缺。

波波夫說，他對「缺乏反砲兵火力，沒有火砲偵察站，還有弟兄們在敵人砲火下大批死傷」等提出了質疑；他也指出其他問題，並向最高層表達意見。

美國「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）認為，波波夫這番怨言可能暴露出俄國的重大問題，顯示俄軍面對烏克蘭反攻時，「缺乏可執行人員輪調的戰備」，且「俄軍防線可能很脆弱」。

然而波波夫話猶未盡，似乎在嚴詞抨擊參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。他說：「烏軍突破不了我軍前線，（但）我們的高階指揮官卻從背後捅我們一刀，在最艱難緊繃的時候背信棄義、卑劣地破壞我軍。」

波波夫連國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）也一併罵進去：「顯然，高階指揮官們覺得我很危險，很快在一天之內替國防部長編出一道命令，把我踢出部隊，擺脫了我。」

多名俄羅斯軍事部落客曾說，佐科夫和波波夫都是很有能力的軍人，很能激發部隊的忠誠。其中一名部落客賴巴（Rybar）提到，波波夫深受軍人擁戴，他被免職的消息一出，前線士氣頓時大跌。

損失能激發忠誠的將領不只是思慮欠周而已，還可能帶來危險。

上月底，傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner group）兵變，最後沒有成功，卻讓數名高階將領的效率和忠誠受到質疑，其中一些人在那之後就未再露面。

舉例來說，曾任俄軍在烏克蘭戰事指揮官的蘇洛維金（Sergey Surovikin）與瓦格納領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）關係向來不錯，蘇洛維金在兵變過程中呼籲普里格津停止叛亂，後來就未再露面，引發各種猜測，俄國媒體甚至指他已經被捕。

俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）昨天說，蘇洛維金正在「休養」，聯繫不上；在俄烏戰爭膠著之際，這種說法實在可疑。

卡塔波洛夫今天也回答了關於波波夫的疑問。他說：「我相信他們會解決（問題）。波波夫應該在軍中效力，他是很有前途的將領，未來大有可為。」

卡塔波洛夫在通訊軟體Telegram上說：「所有在上位者最重要的技能就是看出問題、傾聽下屬心聲。所以我想那些該這麼做的人都已經聽到、看到，也會採取行動。」

不過，俄國諸多軍事部落客的看法沒那麼保守。賴巴說，從波波夫的下場可以看出，普里格津兵變之後的「政治迫害」已經開始了；非官方媒體VChK-OGPU也提到，俄國國防部持續內鬥，拔除波波夫職務的人正是格拉西莫夫。波波夫目前下落不明。

賴巴指出：「波波夫和格拉西莫夫之間的衝突凸顯了一個癥結：俄軍內部並不團結。敵人肯定會利用這一點…當然，俄國也會因此吃到苦頭。這才是最可悲的事。」