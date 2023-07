文中提到兩件事,進一步說明了俄軍高層內部的缺陷和分歧。

本月11日一早,一枚烏克蘭飛彈擊中被俄軍占領的烏南城市伯德揚斯克(Berdyansk)一家旅館,死者包括南方軍區副司令佐科夫(Oleg Tsokov)中將。俄烏戰爭自去年2月開打迄今,約有10名俄軍將領陣亡,據信佐科夫是其中位階最高者。

更糟糕的事情還在後頭。12日晚間,俄軍第58集團軍司令波波夫(Ivan Popov)少將在一段4分鐘長的音檔中,批評他所謂俄軍高層的「背叛」,以及導致大批士兵傷亡的物資短缺。

波波夫說,他對「缺乏反砲兵火力,沒有火砲偵察站,還有弟兄們在敵人砲火下大批死傷」等提出了質疑;他也指出其他問題,並向最高層表達意見。

美國「華盛頓戰爭研究所」(Institute for the Study of War)認為,波波夫這番怨言可能暴露出俄國的重大問題,顯示俄軍面對烏克蘭反攻時,「缺乏可執行人員輪調的戰備」,且「俄軍防線可能很脆弱」。

然而波波夫話猶未盡,似乎在嚴詞抨擊參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)。他說:「烏軍突破不了我軍前線,(但)我們的高階指揮官卻從背後捅我們一刀,在最艱難緊繃的時候背信棄義、卑劣地破壞我軍。」

波波夫連國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)也一併罵進去:「顯然,高階指揮官們覺得我很危險,很快在一天之內替國防部長編出一道命令,把我踢出部隊,擺脫了我。」

多名俄羅斯軍事部落客曾說,佐科夫和波波夫都是很有能力的軍人,很能激發部隊的忠誠。其中一名部落客賴巴(Rybar)提到,波波夫深受軍人擁戴,他被免職的消息一出,前線士氣頓時大跌。

損失能激發忠誠的將領不只是思慮欠周而已,還可能帶來危險。

上月底,傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner group)兵變,最後沒有成功,卻讓數名高階將領的效率和忠誠受到質疑,其中一些人在那之後就未再露面。

舉例來說,曾任俄軍在烏克蘭戰事指揮官的蘇洛維金(Sergey Surovikin)與瓦格納領袖普里格津(Yevgeny Prigozhin)關係向來不錯,蘇洛維金在兵變過程中呼籲普里格津停止叛亂,後來就未再露面,引發各種猜測,俄國媒體甚至指他已經被捕。

俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫(Andrei Kartapolov)昨天說,蘇洛維金正在「休養」,聯繫不上;在俄烏戰爭膠著之際,這種說法實在可疑。

卡塔波洛夫今天也回答了關於波波夫的疑問。他說:「我相信他們會解決(問題)。波波夫應該在軍中效力,他是很有前途的將領,未來大有可為。」

卡塔波洛夫在通訊軟體Telegram上說:「所有在上位者最重要的技能就是看出問題、傾聽下屬心聲。所以我想那些該這麼做的人都已經聽到、看到,也會採取行動。」

不過,俄國諸多軍事部落客的看法沒那麼保守。賴巴說,從波波夫的下場可以看出,普里格津兵變之後的「政治迫害」已經開始了;非官方媒體VChK-OGPU也提到,俄國國防部持續內鬥,拔除波波夫職務的人正是格拉西莫夫。波波夫目前下落不明。

賴巴指出:「波波夫和格拉西莫夫之間的衝突凸顯了一個癥結:俄軍內部並不團結。敵人肯定會利用這一點…當然,俄國也會因此吃到苦頭。這才是最可悲的事。」