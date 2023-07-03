在去年前新竹市長林智堅爆出論文門期間，曾發文呼籲台大學倫會教授們拿出學術良知，勇敢面對處理之的台大第一任社科院長許介鱗教授，今（3）日病逝，享耆壽90歲。對此，媒體人黃揚明感嘆，許介麟去年7月曾對學倫案發表沉痛感言，而他如今已在天上了。

退休23年的許介鱗在去年7月底林智堅論文審定結果出爐前，曾在臉書發文表示，期盼教授們拿出學術良知， 秉持學術客觀公正態度， 勇敢面對處理之」，而這篇貼文也成了他最後一篇公開貼文。

黃揚明今在臉書發文轉述許介鱗病逝消息，並感嘆道，許去年7月曾對學倫案發表沉痛感言，而他如今已在天上了。不少網友也在黃揚明的貼文留言，「去年他為台大請命為了捍衛學術自由的學者，很敬佩他」、「蔡英文必須去祭拜這種風骨的人」、「事發第一時間，我們分享過他的正義之言！今天，紀念他為台灣公義道德留過錚諍之聲」、「風骨猶存」。