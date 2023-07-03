告五人2日《帶你飛》台北簽唱會人山人海。（相信音樂提供）

告五人雲安跟粉絲開心互動。（相信音樂提供）

告五人昨（2日）在華山1914文創園區舉辦《帶你飛》專輯簽唱會，活動開始前雖遇上暴雨來襲，不過在告五人即將登台之際一掃陰霾，陽光接著灑落放晴，讓現場上千樂迷越來越興奮，告五人感性表示：「謝謝大家不畏風雨和悶熱天氣支持我們，自從小巨蛋演唱會後，很想跟大家近距離面對面感謝大家，所以跟公司爭取簽唱會，因為這樣彼此互相分享的過程讓我們感到幸福！」

在台北簽唱會上，許多哈瓜（告五人粉絲暱稱）對告五人分享生活大小事，犬青難掩激動情緒地說：「有位滿年輕的哈瓜向我說『自己沒有很多時間了』，說他現在是（癌症）第四期，雖然他沒明說生什麼病，但希望我們能為他加油打氣，當下我聽到真的快哭出來，希望他好好接受治療。」另外還有位年長樂迷即使行動不便，仍一早排隊等待，堅持一步步走到舞台上見告五人一面，讓他們感到十分窩心和感動。

簽唱會上，哲謙用新專輯同名曲〈帶你飛〉祝福即將面臨大考的學生們，「聽〈帶你飛〉帶你考運高飛，分數高飛，飛到理想的學校去！」犬青則推薦親子歌迷聽〈愛你我沒問題〉，現場即興一小段，讓歌迷們尖叫不斷；雲安則壓軸清唱超夯曲〈好不容易〉送給「好不容易」休假的上班族樂迷，逗得全場笑聲不斷。

告五人也帶來〈我想要佔據你〉等4首新歌，唱完後意猶未盡，加碼帶來億萬點擊的〈愛人錯過〉，前奏一下，全場歌迷嗨翻天，瞬間將氣氛炒到最高點，告五人笑說：「終於找到歌迷開機的方式了！」

告五人接下來將在7月16日在高雄漢神巨蛋百貨廣場舉辦簽唱會最終場，距離7月29日、30日《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》高雄巨蛋開唱也進入倒數1個月，他們把握時間籌備練團，將帶來最精彩的演出。8月起將到上海、深圳及長沙等城市開唱。