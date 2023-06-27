台北市長蔣萬安上任後，隨即針對都市更新議題提出「都更5箭」政策，其中針對「法放寬」部分恐將「卡彈」。台北市議會法規委員會27日上午針對《台北市都市更新自治條例》修正案進行審議，其中針對「地質敏感區」與「海砂屋」都更的容積獎勵問題，都發局與議員之間仍舊無共識。最終則由主席宣布於10月下個會期再進行審議。

北市議會法規委員會24日針對《台北市都市更新自治條例》修正案進行審議。其中針對是否放寬「地質敏感區」都更容積獎勵，都發局與國民黨台北市議員王欣儀仍無共識。王欣儀認為，不需要將「地質敏感區」等字眼列入法規，目前技術等條件可克服很多問題，不需要限制開發；都發局則回應，2018年議會就審議通過，必須得注意地質敏感區，所以建議維持原本文字修正。

台北市議會法規委員會27日針對《台北市都市更新自治條例》，不過議會與都發局針對法條用詞仍有爭議，因此將推遲至下個會期再進行審議。（丁上程攝）

此外，王欣儀認為，許多因海砂屋需要都更的老舊建物，依照「第一種住宅區建築物高度不得超過10.5公尺、第二種住宅區建築物高度不得超過21公尺」規範，部分老舊建物將無法完全使用，應將限高與否交由都審會審議，因此法規應另款規定。都發局則表示，原有規範已能囊括80％的潛在都更戶，另20％的住戶則交由都審會審議，法規上並無問題。

民眾黨議員陳宥丞指出，山坡地附近基地，不管大小都須經安全評估審議，才能被允許開發，無法理解市府為何劃地自限，若評估危險，市府之後可宣布只要是中央劃定在地質質感區都不勇允許開發。無黨籍議員陳政忠說，其他議員建議修正是只針對山坡地既有建物，因存在老舊等危險狀況，且中央等政府單位針對地質敏感區都有設址規定，建議都發局可評估考慮刪除。

不過雙方仍舊針對法條細目爭執不下，因此最後委員會召集人秦慧珠也宣布審議未果，將延至下個會期再研議。不過台北市議會臨時會僅開至28日，接下來要面臨長達3個多月的休會期，新會期預計於10月上、中旬才開議，屆時才會再審議《都更自治條例》，形同讓蔣萬安的都更5箭「1箭卡在弦上」。