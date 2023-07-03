民進黨立法院黨團幹事長劉世芳。（摘自民進黨團直播）

英國前首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss MP）日前訪台，其來台出席及演講費高達台幣320萬，加上機票住宿費，等於我方付出近400萬，藍委痛批蔡政府「打腫臉充胖子」，應向社會交代相關花費和效益。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳3日強調此為外交慣例，針對預算是否濫用，在野立委可於決算時提出做評估。

英國國會日前公布議員額外收入顯示，這次訪台，遠景基金會付給特拉斯的出席活動及演講費達8萬英鎊，相當台幣320萬。外交部還另外招待機票和住宿等約1萬841英鎊，相當於台幣43萬多，其餘連同交通、餐飲等其他費用，估計此行，我方付出台幣近400萬。

對此，劉世芳指出，這是按照外交慣例，若有世界國家元首或前首相來台，國內都是透過此方式處理，英國前首相亦然，而特拉斯訪台時有赴立法院拜會，受到跨黨派立委歡迎，「不曉得為什麼人家前腳剛走，後腳再說這個預算這樣用是黑箱，這樣不符外交慣例。」

劉世芳表示，大家都知道，台灣受到世界非常高的矚目，若請到國家級元首來台，能提高台灣在國際舞台的能見度，黨團非常贊同；針對預算是否濫用，在野立委可於決算時提出做評估，但民進黨團認為此慣例應繼續下去比較好，更何況這是公開透明的活動，而非秘密活動。

對於相關外交預算是否該開誠布公，她強調，其他國家自有相關申報義務，黨團表示尊重，對於國外元首認同台灣是民主國家陣營，願意來台拜訪或會見執政黨與在野黨，政府都竭誠歡迎。

黨團副幹事長蔡適應質疑，特拉斯訪台期間，國民黨曾開記者會表達抗議，抗議特拉斯此行沒拜訪國民黨，經說明後才得知特拉斯此行未拜訪任何政黨，只拜訪官方政府單位，而國民黨過去態度如此，如今又質疑外交部邀約所花的預算，「我認為這是蠻自打嘴巴的一件事情」。