農委會因應國內缺蛋情形，自3月啟動雞蛋短期專案進口，但至6月底庫存尚有800多萬顆。國民黨立委王鴻薇直批，農委會下單時機沒掌控好，嚴重缺蛋才下單，還要經過檢疫、船運過程，導致所有進口蛋都集中在5、6月才抵台，政府、民間進口的幾乎同時抵達，業者把賣相較差的進口蛋送給豬農餵豬，還要倒貼100元的「處理費」，根本是笑話。誇張的是即使雞蛋供過於求，蛋價仍然居高不下，市售雞蛋100元竟買不到2斤。

「蛋過剩餵豬？蛋價依然高漲！陳吉仲就做不好一件事？」王鴻薇今(3日)在臉書發文指出，農委會為了解決缺蛋問題，3月起啟動國外進口雞蛋，沒想到供需失衡，甚至有部分雞蛋要報廢拿去餵豬、做蛋液保存，就有不願具名的大型進口蛋商指出，農委會下單時機沒掌控好，嚴重缺蛋才下單，還要經過檢疫、船運過程，導致所有進口蛋都集中在五、六月才抵台「政府買的、民間進口的，幾乎同時抵達，這麼多蛋要賣去哪？」。

王鴻薇強調，更誇張的是，即使雞蛋供過於求，國內蛋價仍然居高不下，就有人算出，現況市售買雞蛋100元買不到2斤，但是因為要報廢蛋，之前有業者把外觀發霉、賣相較差的進口蛋送給豬農餵豬，沒想到豬農還要收100元的「處理費」貼錢送蛋，蛋給豬吃還要倒貼，根本是笑話。

王鴻薇表示，目前蛋價仍然維持原價，蛋價繼續維持高檔，預計7月中才會再開蛋價會議，農委會缺蛋前不下單，抓包後猛下單，一個缺蛋問題讓蛋商、消費者通通雙輸，新的蛋價市場亂象，確實將政府無能盡顯無遺。