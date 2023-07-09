國民黨總統參選人侯友宜頻被質疑4年前未全力輔選前高雄市長韓國瑜選總統，使兩人關係屢被做文章，侯今（9）日出席土城宜蘭同鄉會時，首度向韓道歉。對此，資深媒體人王尚智就表情、語調分析，認為侯友宜應苦練很久，並強調政治恩仇雖非一語就能化解，但說出第一句話很重要，否則大團結將成口號而已。

侯友宜今出席土城宜蘭同鄉會致詞時談到，他4年前在總統與立委選舉中，對韓國瑜與林金結的幫助不夠多，「對他們兩個很歹勢，讓他們落選，我深深檢討自己」。

王尚智今在政論節目《週末大爆掛》中直言，侯友宜說出的這段話是準備過的，因為非常準確、流利且不急不徐，他就侯的表情和語調分析，認為這些話應該苦練很久，但他對此事是讚許的，畢竟很慎重的東西也不能隨便亂講。

對於侯友宜終於正式道歉，王尚智質疑，韓國瑜會接受嗎？韓身邊重要的核心支持者接受嗎？韓粉會接受嗎？他認為，江湖恩怨、政治恩仇並非一句話就能化解，但說出第一句話非常重要，否則將會變成只是喊喊大團結，沒有辦法往前走。