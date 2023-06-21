大陸一名26歲女子日前指控，她在馬爾地夫豪華麗思卡爾頓度假村旅遊期間，被度假村一位名叫烏沙姆（Usham）的工作人員性侵。她表示，度假村管理人員和馬爾地夫警方不作為，不僅對此事保密，而且到現在還沒有採取強制措施來調查案件，事隔10多天仍無任何嫌疑人被捕。

《上觀新聞》報導，26歲的受害人目前在澳洲留學，她在推特上寫道，自己6月6日抵達馬爾地夫，原定於10日返回大陸，但她決定延長逗留時間，並入住麗思卡爾頓法里島度假村，當天她不小心將水潑到手機上，導致手機損壞，因為擔心無法聯繫家人，於是求助酒店前台，飯店便派了管家烏沙姆去幫助她。

受害女生回憶，烏沙姆來到房間後，把自己的手機借給她使用，之後2人交談了一陣子，接著對方拿起口香糖開始咀嚼，問她是否想親吻，自己當場拒絕，還拿著電腦翻譯給他看，以防他聽不懂。沒想到，烏沙姆隨後用「你不必感到羞恥，性是可以的」等理由，脅迫她發生性關系，甚至強行喇舌。

隨後，烏沙姆將女子推到床上毆打，最終性侵得逞，還在電腦螢幕上射精。被害人表示，自己馬上向經理求助，要求對方幫忙報警，然而工作人員卻沒收了她的筆記本電腦和毛巾，但是毛巾上沾有被告的體液。誇張的是，警方也試圖平息此事，並進一步告訴受害人，他們當時沒有理由逮捕被告。

受害人補充，她也繼續進行了體檢，「我全身都是瘀傷，然後我被要求最早離開酒店。因為對方聲稱，這是警察和烏沙姆之間的案件，與酒店無關。他們不能再安排我的住宿。我離開了酒店，連一句道歉都沒有」。當地媒體報導，馬爾地夫警方表示，他們已對相關指控展開調查，並收集了必要樣本，但尚未逮捕任何人。

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