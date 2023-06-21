貨櫃車疑因輪胎起火釀火燒車，高溫延燒至貨櫃內載運的貨品。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

國道3號北向202.7公里彰化快官路段，昨天深夜11點多發生貨櫃車火燒車事故，一輛裝載運動器材的貨櫃車，行經上述路段發生火燒車，火勢延燒至貨櫃內跑步機等貨品，火勢雖約在今天凌晨1點多撲滅，但該地車流直到清晨4點多才恢復通車，事故由警方調查釐清中。

昨晚11點19分，國道警方及彰化縣消防局獲報國道3號北向202.7公里彰化快官路段發生火燒車，警方到場發現為一輛貨櫃車裝載運動器材，行經上述路段經用路人示警車輛起火，駕駛停靠匝道路肩檢查時，發現輪胎起火。

彰化縣消防局動員3個分隊的消防人車到場，發現貨櫃內裝載物品因高溫造成悶燒滅火不易，須將物品全數移出才能進行滅火，眾人合力將貨櫃內的跑步機等貨品搬出後，火勢於1時20分完全撲滅，後因排除車輛及清理移出地面貨物，該路段最後於清晨4點5分才恢復通車。

該起火燒車事故發生後，警方一度封閉快官交流道往彰化方向出口匝道，所幸該事件無人受傷，詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。

國道七隊提醒，用路人平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。