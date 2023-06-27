通行費詐騙又變形！遠通電收今（27）日表示，繼通行費、停車費詐騙簡訊之後，近日發現詐騙集團發送主旨是「eTag偵測異常服務」繳費通知的電子郵件，誘騙民眾點擊「驗證賬戶」填寫個資。

遠通電收強調，無論ETC通行費、停車費等費用相關簡訊或email電子郵件，只要「沒有車號」都是詐騙，請民眾無須理會直接刪除，並即時通報165反詐騙諮詢專線。

遠通表示，詐騙集團看準民眾擔心逾期的守法心態，屢屢透過簡訊、iMessage、電子郵件email等方式，亂槍打鳥廣發詐騙訊息，內容甚至仿冒官方網站、APP與email，企圖以假亂真取信於民。

遠通也請民眾收到費用相關通知時，除可先透過遠通網站、ETC App、uTagGo App主動查詢相關費用，並且申辦「eTag自動儲值」、「eTag停車扣繳」服務，正常使用之下，不會產生任何欠費，因此也不會收到任何催繳通知，是杜絕詐騙的最佳方法。