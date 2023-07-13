前新北市議員王建章與其妻子2006年至2018年間涉嫌用3名親友名義充當人頭，詐領約96萬餘元的公費助理費，被依貪汙罪利用職務上詐取財物、使公務員登載不實文書起訴，兩人犯後均坦承犯行，但稱是為支應議員服務處龐大開銷，新北地院判處王男2年徒刑、緩刑5年，王妻則被判刑2年、緩刑3年。

王建章出身烏來，曾經擔任多所國小教師，並在2006年從政參選台北縣第16屆議員、新北市第1及第2屆議員，檢調發現，王建章2006年至2018年擔任議員時，由王妻擔任議員辦公室主任，2人明知議員公費助理補助費是由議會編列預算支付，並非薪資之一，但卻利用親友名義，作為人頭帳戶，向議會申報公費，詐領助理費、春節慰勞金。

王男夫妻後續再偵查中自白，並繳回犯罪所得，檢方也建請法院從輕量刑，讓2人繼續為原住民服務。

合議庭認為，王建章擔任議員期間，非無建樹，僅為了支應議員服務處龐大開銷而詐領助理費，犯罪情節非惡性重大，與中飽私囊、收受大量賄賂金額者的惡行有所區別，因此給予酌量減刑。

合議庭表示，考量王男夫妻犯後坦承犯行，全數繳回犯罪所得，因此依職務機會詐取財物等三罪判處王男應執行2年徒刑、褫奪公權3年，緩刑5年，期間付保護管束，提供240小時義務勞務；王妻則應執行2年徒刑、褫奪公權2年，緩刑3年，期間付保護管束，提供240小時義務勞務，全案可上訴。