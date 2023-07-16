由於低壓帶影響，明（17）日東半部、南部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部以北為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後山區有局部大雨發生的機率，天氣高溫悶熱，台北市、台中以南及台東有局部36度高溫發生的機率。氣象局表示，本周易有午後雷雨，有時可能下到晚上，每天的降雨熱區也不太一樣，另外繼逐漸遠離台灣的輕颱泰利後，菲律賓東方又將有熱帶系統發展，對下周日（23日）天氣變數較大。
氣象局指出，明天東半部、南部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部以北為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後山區有局部大雨發生的機率，此外清晨中部以北有局部短暫陣雨；溫度方面，各地高溫悶熱，高溫約32到35度，台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有出現36度高溫的機率。
氣象局說明，周二（18日）低壓帶影響，天氣不穩定，東半部、南部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部以北為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部有局部較大雨勢發生，中南部及其他山區有局部大雨發生的機率。
周三（19日）近地面風場偏東南風至南風，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部及山區有局部大雨發生的機率；周四至下周日（20至23日）各地為多雲到晴，水氣減少，降雨較為局部，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。
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