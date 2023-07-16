美式賣場好市多時常提供各種熟食，讓會員們選購各種生活用品時不會餓肚子。一位人妻近日發文表示，好市多最近重新上架的青醬雞肉起司三明治相當好吃，份量也很多，回家用烤箱加熱後，鬆軟麵包加上微融的起司讓她欲罷不能。貼文曝光後引發熱議，許多人大讚好吃、分享各種加熱方法，不過也有不少人認為調味太鹹很難吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「這青醬雞肉起司三明治真的超好吃！」，原本老公在賣場放進購物車時，她還覺得份量太大、很多天才吃得完，結果回家用烤箱加熱後，鬆軟的麵包加上微融的起司，讓原PO欲罷不能直接吃掉半盒，讓老公看了也相當傻眼，而她也大讚該款三明治「真心不騙的好吃」。

對此，許多人紛紛回應，「加熱後一樣又鹹又難吃」、「昨天去賣場有看到，可是麵包看起來很厚…還是默默放回去」、「看了文和照片後衝動想買，看了留言後瞬間滅火…」、「明明就超雷」、「昨天買了，吃完以後的感想是，看到文我就要留言說好難吃，怨念好重，是我目前在Costco買過最後悔的食物，吃完嘴巴超鹹，家人覺得化工感超重，退冰吃跟加熱吃都難吃」。

不過也有不少人認為好吃，「我覺得很好吃啊，但加熱會比較鹹，因為起司和火腿味道更明顯了，如果怕鹹可以冷吃。但我自己偏愛微加熱後馬上吃，因爲外面的麵包會變的有點酥」、「平底鍋稍微乾煎最好吃」、「照外盒上的說明加熱，不但起司微融，連麵包外表也會微微的恰恰，真是又香又微燙口，非常好吃。至於鹹度，個人及先生都覺得還行」。