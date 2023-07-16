許多人熱戀期時都會對於另一半甜言蜜語表達愛意。一位男子表示，最近某次出遊晚上，他在床上滑手機翻到過去照片，回憶起熱戀期的模樣，忍不住對女友說「我愛妳」，女友卻是回應「你幹嘛」、「靠X你又想打X了噢，啊昨天不是已經把保險套用完了嗎，誰叫你才帶1盒出來，趕快關燈睡覺了啦，反正明天就要回去了，不要吵」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，他和女友至今交往5年，彼此都是對方的初戀，最近兩人一起出遊，晚上他滑手機翻到以前一起出去玩的照片時，回憶起兩人熱戀期年輕又可愛的模樣，於是向還沒睡著的女友表達愛意說「我愛妳」，女友卻是疑惑的回應「你幹嘛？」，他只好進一步解釋，「就…我愛妳呀，那妳愛我嗎？」

原PO提到，原本他只是想聽女友說我愛你，沒想到接下來卻完全清醒，「靠X你又想打X了噢，啊昨天不是已經把保險套用完了嗎，誰叫你才帶1盒出來，趕快關燈睡覺了啦，反正明天就要回去了，不要吵」，讓原PO瞬間清醒，直呼「果然是真愛…」。

對此，許多人紛紛回應，「好好笑，不過搞不好女友有意識到你的純情，只是她害羞而已啦哈哈」、「請一定要原地結婚，很好笑欸」、「好可愛，祝福你們長長久久」、「已閃瞎」。