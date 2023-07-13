37歲曹姓男子拒檢跑遍半個台中，期間還闖紅燈、逆向，警方訊後將依公共危險罪嫌移請台中地檢署偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

37歲曹姓男子13日凌晨3時多載著44歲黃姓女子行經潭子區中山路二段，因未戴安全帽且未開大燈遭警方攔查，未料曹男拒檢更加速逃逸，跑過台中7個行政區共20多公里，最終4時20分在烏日落網，期間曹男逆向行駛、闖紅燈等行為依公共危險罪嫌移送，交通違規行為則依道路交通管理處罰條例舉發。

台中市政府警察局大雅分局潭子潭子分駐所員警13日凌晨2至4時執行巡邏勤務，於3時40分行經潭子區中山路二段前，見曹男駕駛普重機車，附載乘客黃女，不但開大燈且未戴安全帽。員警欲上前攔查時，曹男非但拒檢還加速逃逸。

警方表示，曹嫌自中山路往南沿北屯路行駛，行經太平區環中東路段右轉新興路，沿進化北路蛇行逆向往南行駛至烏日區建國路，共行經台中市潭子、北屯、太平、北區、西區、南區、烏日等7個行政區，警方全程尾隨待機在後蒐證，並呼叫警力支援。

曹男與警方展開你追我跑，最終於4時20分許在烏日區建國路將曹男予以攔停，所幸現場無人受傷。警方表示，經檢視曹男逆向行駛並沿路闖紅燈行為顯以致生公共危險，現場告知相關權利後依法逮捕偵辦，全案詢畢依公共危險罪嫌移請台中地檢署偵辦；另有關曹男交通違規行為，後續依道路交通管理處罰條例依法舉發。

警方呼籲，用路人行駛道路時，務必遵守交通規則，警方將持續加強防制取締勤務，嚴正執法，請切勿以身試法。