台中市後憲集團18日號召員工及憲兵隊等機關團體共同捐血，盼能夠稍解血荒。（馮惠宜攝）

天氣爆熱加上暑期出門旅遊人多，造成血荒嚴重，台中捐血中心今（18）日公布血庫各種血型庫存量皆不足7日安全庫存量，其中A型血最缺，只剩4.2日；台中捐血中心預期血荒會持續到八月，台中市後憲集團也特別在公司周年慶當天召員工及憲兵隊等機關團體共同捐血，盼能夠稍解血荒。

全台自6月中梅雨季後台中捐血中心的血液庫存一直都處於短缺的情況，近日炎熱高溫更影響民眾出門捐血意願，尤其新冠疫情仍處高原期，加上暑假期間醫院手術多血液用量大，造成血荒持續嚴重短缺。

台中捐血中心18日血庫庫存量，A型只剩4.2天、B型剩5.6天、O型4.8天、AB型6.5天，皆不足7日安全庫存量。

為解血荒，後憲企業集團值7月18日公司成立12周年慶規畫捐血活動，除號召員工捥袖，也結合了國防部台中市後備指揮部、台中憲兵隊、消防局等相關單位共襄盛舉，且在捐血站旁開設國軍人才招募宣導服務站，鼓勵青年學子踴躍報名加入國軍行列、報效國家，並設有消防安全知識宣導攤位，展現企業支持國防、愛家愛民的精神。

後憲企業集團董事長林暉智也捥起袖子共同捐血，他表示，自己在軍旅服務二十餘年，退伍後憑藉著在部隊中所獲得的警衛專業，成立後憲保全股份有限公司，十多年的努力經營，也使得這家保全公司成為中部地區同業之楷模，基於社會企業責任，年年參與捐血活動，幾乎一年不下20場，該公司也連續兩年在周年慶時辦捐血活動。

本次公益捐血活動預計募集200袋鮮血；台中捐血中心也呼籲民眾能踴躍至各捐血地點捐血，尤其是暑假期間，如果年滿17歲符合捐血條件的學生可以踴躍來捐血，以紓解血液短缺的情況。