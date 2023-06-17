消防局西螺中隊義消廖家和只要鎮上有需要交通指揮的場合，就可見到他身影，有次被酒駕者撞噴飛一層樓高，讓他更堅定為人群付出，除了義務指揮，他也號召捐血，近3年來他積極募集爆閃燈，護送夜歸人平安到家。

大多西螺人都聽過廖家和的聲音，每月15日捐血車會到西螺鎮，他開著自用車帶著擴音器，沿途宣傳捐血時刻又到了！

廖家和原名廖大德，他自認應該謙虛，後來改名「家和」；他是一名水電工，擔任義消已40多年，參與各種救災工作千餘次，協助救援傷患、捐血、自費設交通號誌，2000年獲得救國團頒發青年獎章，這張泛黃的證書他好好藏著，作為自我鼓勵的靠山。

廖家和有次在火災現場疏通車輛竟被酒駕者撞上，撞擊瞬間他噴飛到半空中摔下來，大家都認為不妙，他卻只受皮肉傷，後來留下頸椎神經壓迫的後遺症，但對他而言，人生大事化小事，也值得感恩，車禍事件不影響他付出的意志。

30多年前西螺鎮與二崙鄉交界有一處直角大轉彎，夜間看起來像寬敞的直行馬路，以至於經常發生重大車禍，廖家和找志同道合的人集資，自此在急轉彎、大轉彎、路面突然縮減處，裝設反光片或警示燈，暗中救不少人命。

爆閃燈問世後，他勘查西螺鎮、二崙鄉一帶進入村莊的暗處，號召善心人添購爆閃燈，由他義務去裝，至今已裝240具，每一盞都註明捐贈者姓名，西螺分局提供感謝狀，第一盞裝在西螺鎮的濁水溪防汛道路。

爆閃燈電池最長3年壽命，廖家和不待機器罷工，最近逐一檢查換新電池，讓夜歸人平安回家，也希望透過這些光明燈鼓勵更多人用自己的力量幫助社會。

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