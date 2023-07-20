57歲「凍齡美魔女」胡文英，擁有不見歲月痕跡的凍齡外貌及傲人的S曲線身材，常在社群網站分享養眼照的她，引發許多男性粉絲遐想，凌晨時卻發文吐露：「是我辜負了你」，疑似透露感情狀況，引起網友熱議。

胡文英凌晨突然吐露感情狀況，指出至今剛好分手滿一年，這段期間也交過很多任男朋友，但總會與對方拿來比較，坦言該任男友是全世界對他最好的人，甚至把她看得比自己還要重要，讓她心裡至今仍留有對方位置，未料，話鋒一轉，她突然向對方致歉：「是我辜負了你，每當我笑了，心卻狠狠的哭著，給我一個忘記你的理由」，心情似乎相當低落。

不過，胡文英即便心情低落，仍不忘附上養眼照造福粉絲，只見她坐在白色浴缸裡，對著鏡頭做出吐舌的挑逗動作，接著露出全身吹彈可破的雪白肌膚，還不忘壓低身體露出傲人的火辣圓弧曲線，讓所有人看得血脈賁張，相當懂得掌握流量密碼，頓時吸引諸多網友留言：「辣媽穿這樣很美很性感火辣，我很愛妳唷」、「我可以當你男友嗎」。

胡文英日前在臉書PO出一段影片，不僅火辣身材一覽無遺，還附上充滿暗示性的字句，只見她寫下：「靠近我，溫暖我，完整我，用你深藍色的臂窩，進入我，淹沒我，滋潤我，疲憊幹涸的軀殼」，雖然是一段歌詞，卻讓人充滿無限想像，害羞到心中小鹿亂撞。