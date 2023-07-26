總統蔡英文25日確診新冠，取消公開行程接受醫療團隊照顧，藍營北市議員楊植斗開酸「合理懷疑她只是不想去勘災而已」，到遭各界砲轟。楊緊急道歉，但前疫情中心指揮官王必勝卻酸楊「摔到頭還沒好嗎？」媒體人黃揚明對此怒轟失言，王必勝應為此荒謬言論公開向楊植斗道歉。王必勝26日晚間發文向楊植斗道歉表示，身為醫師不該以他人的疾病做為評論的內容，「我已在第一時間刪除留言，也在此特別向當事人致歉！」

「向蔡英文總統致歉，祝蔡總統早日康復！」楊植斗25日發文酸蔡，遭批評後緊急道歉表示，「剛接到一位前輩的電話，他對我說，即便是我們不喜歡的蔡英文，也不該拿她的身體健康作文章。蔡英文確診了，我們就該祝福她早日康復。我覺得他說的有道理，我之前發文時思慮不周，對蔡英文總統有所冒犯，在此鄭重道歉，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章！」但網友發現王必勝竟留言說「上次摔到頭沒有好嗎？」

黃揚明26日在臉書發文強調，楊植斗昨天的發文當然不當，因為他已經是民代，而不是酸民，且他已為不當言論道歉。但是，具備醫師資格，且位居衛福部次長高位的王必勝，居然用楊植斗曾經摔傷來抨擊、諷刺他，明顯失言，王必勝應該為此荒謬言論公開向楊植斗道歉。「再次強調，善良是選擇，你可以討厭那些惡人，但你可以選擇要不要成為那些惡人的模樣！」網友也說「認同，楊應該道歉，王當然也應該道歉！」

王必勝稍晚在臉書發文，對楊植斗致歉表示，「我身為醫師，不該以他人的疾病做為評論的內容，我已在第一時間刪除留言，也在此特別向當事人致歉，祝褔他身心維持健康，幸褔美滿。希望大家都能發揮正向善良的力量，讓社會更進步。」