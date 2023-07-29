馮語婷近日控訴網紅鳳梨(吳泓易)劈腿A女卻射後不理，甚至連墮胎費都不付，對此，鳳梨回應確實有吸毒、販毒、詐騙等前科，但網紅的身分不代表能被無限上綱，強調絕無「墮胎」一事，隨後曬出與A女的對話紀錄佐證，而晚間A女找上媒體坦言與鳳梨是認識5年好友關係，打算提告維護權益，對此，馮語婷火速回應了。

鳳梨28日晚間回應馮語婷的爆料，強調A女根本沒有懷孕何來墮胎，並痛罵：「我一直在學習跟改變，但不代表我會一直忍氣吞聲，現在你們要造謠，我就會去爭取真相」，從他跟A女的對話紀錄中，可見對方否認懷孕，並懷疑曾與鳳梨同居的前女友罔腰拍的，還問是否能對她提告，鳳梨則表示要問律師意見。

對此，罔腰簡短回應：「不參與任何紛爭，只想認真過生活，大家都生活很苦，努力賺錢」，未料此事很快有新進展，根據《三立新聞網》報導，A女表示是在2018年認識鳳梨，承認兩人是很要好的朋友，偶爾會有聯繫，但絕對沒有墮胎和懷孕的事，看到私生活被不認識的網紅亂爆料，痛罵：「干她什麼事」，因此打算採取法律行動。

而馮語婷深夜也火速發出道歉啟事，酸酸地說浪費司法資源，如果對鳳梨跟A女道歉，是否可能不會被告，接著把A女稱作「尿壺小姐」，諷刺表示想公開對方的身分：「我在想，要在粉專公開道歉並標註她，還是等她直播人數最多時進去道歉，才能展現最大誠意。」接著直接放話：「能私訊教我該怎麼做？我怕鳳梨去告我，情緒失控後，手部忽然自律神經失調，把全部資料都撒出去，那就真的覆水難收了」，最後狠嗆：「告我是公然侮辱，但我會讓妳當公然尿壺。」