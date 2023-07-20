許久未現身於媒體面前的阮經天，昨（20）日與MC Hot Dog、小春Kenzy及Karencici為日本潮牌EVISU首家旗艦店開幕活動站台，並同時被官宣成為品牌摯友。自去年七月與上班族女友分手後首度面對記者媒體，現場被追問感情狀態，他笑說沒有喜事可以分享，更補充「現在只要拍到我就認，拍到什麼都認！」在活動上他還自曝「聽熱狗的歌長大的」，並於記者會上承諾拍他的MV不收錢，聽到MC Hot Dog為即將舉行的演唱會苦惱不想健身，他還補充「我有健身，可以脫衣服。」
過去以代理形式登台的EVISU，在品牌迎來三十週年之際，以旗艦店形式正式進駐台灣，插旗潮流文化代表的東區，於店內大量運用「日本藍」、「金屬銀」為主色調營造潮流感，佔地48坪的街邊店展售展售男女裝與配件系列，除最具辨識度的海鷗圖樣，如達摩、福神、金魚、招財貓等日本風格元素，更是招牌特色。
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