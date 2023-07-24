阿布絲在MV中忍痛挑戰火辣舞蹈。（華納音樂提供）

阿布絲在MV中忍痛挑戰火辣舞蹈。（華納音樂提供）

阿布絲首張創作同名專輯《ABUS》中的單曲〈Aza- Aza〉充滿拉丁氛圍，MV邀請眾多原住民好朋友們入鏡，更有請擅長街舞的「原民嬌娃」助陣，阿布絲也穿上細根流蘇靴挑戰火辣舞蹈，為此她忍受跳舞時的腳痛，拍攝途中甚至一度腳扭到跌坐地上，最後只能坐在椅子上完成拍攝，敬業精神讓大家佩服。

〈Aza-Aza〉在中文有著「給我你所有」的意思，是一首大膽示愛之歌，遇到喜歡對象會選擇直言不諱的阿布絲，笑說歌曲描寫了自己對於感情的態度，當喜歡一個人時，她不會藏在心裡，反而是一步步的試探，確認對方心意後會希望成為彼此的所有。

MV中阿布絲邀請了眾多同為原住民的舞者好友到場助陣，其中的「原民嬌娃」各個臥虎藏龍，更曾獲得街舞大賽冠軍，而阿布絲也在MV中挑戰舞蹈，鮮少穿高跟鞋的她更穿上細跟流蘇靴，忍著腳痛跳舞，令人佩服她為了作品的毅力，過程中她一度不小心跌坐在地上，事後工作人員才知道她竟然扭傷了腳，最後因為無法站著跳舞因此在椅子上堅持完成剩下的畫面，收工後的上下樓也必須要靠同事攙扶、背著她上下樓。

不僅如此，阿布絲甚至為了造型，將原先的頭髮再接上真髮，讓整頭多了近2公斤的重量，頭上的辮子也在阿布絲移動時必須得靠著同事扶著移動，讓阿布絲直呼這次拍攝充滿挑戰。此外，MV除了歌曲中參與饒舌的歌手大亨Zheng Jones來到現場拍攝，男主角也請到同為歌手出身的AZ李孝祖，帥氣的外表也讓阿布絲笑說為MV增添不少顏值。