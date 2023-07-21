蔡恩雨近日推出第2張專輯。（華納音樂提供）

蔡恩雨近日推出第2張專輯。（華納音樂提供）

蔡恩雨推出第2張專輯《蔡恩雨Priscilla Abby》，首波主打〈蔡恩雨〉，是她首次如此直白坦率地介紹自己，就像是履歷、名片般，讓大家認識真正的她。蔡恩雨笑說：「有被說過像男生一樣，小時候會覺得好像要收著，但長到現在這個年紀了，現在想真正舒服的做回自己。」平常幾乎都穿褲子的她，穿上裙子時常常忘記要拘謹一點，一不小心就會太放鬆把腿張太開，常因此被身邊同事提醒。

MV以讓蔡恩雨「從螢幕跨出來，從虛幻到真實」作為主要概念，透過影像呈現她最真實的一面，打造出完整的「蔡恩雨的一天」，貼近真實生活的她。平時作息正常的她，為了拍攝MV幾乎沒睡，凌晨兩點就準時上工，最後成果也不負眾望令她大讚超越100分。

為了宣傳專輯，蔡恩雨已於上週抵達台北，對台北相當熟悉的她相當興奮且老神在在，笑說：「從拍MV到宣傳都待在這，所以很多該吃的都吃過了，這一趟印象最深刻的是，最近的台北未免也太熱了吧，體感溫度應該有40度以上了。」這幾天光出門就讓她覺得快中暑，但對於接下來的行程相當期待，希望很快就能宣布新的開唱計畫。