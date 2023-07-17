感情從來都是兩個人的事，若不懂得顧及另一半的感受，關係將容易出現裂痕，《科技紫微網》運勢專欄指出，射手男、天蠍男、金牛男、水瓶男、獅子男在愛情中太過自私，總是只顧著自己感受，更不懂得去反省，讓另一半感到非常不悅。

▍射手男

射手男玩性大，做事不考慮後果，許多時候他們不會反思自己，而是希望對方一味地退讓、包容，不僅不懂得關心另一半，還不允許對方干涉自由，也真是太愛自己了一點。

▍天蠍男

天蠍男考慮問題比較現實，做事只喜歡憑自己的主觀意願，而不會站在對方的角度考慮。在感情裡也是如此，喜歡先入為主，不懂得全心付出，哪怕是想做點為對方好的事，也會帶一些說教的姿態，讓人不舒服。

▍金牛男

金牛男看似成熟穩重，內心卻特別的孩子氣，尤其是在面對感情問題時，很少會去反思自己，只知道責怪對方，所以跟他們在一起，有時也會感到疲累，因為他們實在太幼稚了。

▍水瓶男

水瓶男總是我行我素，自由散漫，期待別人配合自己，而不為對方改變。心裡從來只顧著自己，而不去顧慮另一半感受，所以這樣自私自利，感情也遲早會出現許多問題。

▍獅子男

獅子男喜歡坐享其成，總覺得別人對自己好是理所當然的，所以不會感到不好意思，而在愛情中也是如此，認為是因為自己的個人魅力，別人才會主動表達愛意，所以也就不懂得感恩。