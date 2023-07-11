一名網友分享，逛全聯發現一款美國鮮奶特價，一組2瓶268元，且不是即期品，有效期限至少還有1個月，引起網友討論，不少主婦驚呼這個價位比好市多的牛奶便宜，紛紛動手搬了幾組回家。不過也有內行人提醒，雖然保存期限到8月22日，但通常開封一周內就要喝完，以免變質。

一名網友近日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，逛全聯的時候，發現一款來自美國的鮮乳，一組2瓶特價268元，有效期限超過1個月，到8月22日才過期，非即期品有這樣的價格超划算，因此他一下子就買了2組共4瓶回家。

貼文引起網友討論，不少主婦驚呼，這比好市多的價格還便宜，「這種價格的商品多一點好市多我就不去了」、「2瓶268元，比好市多自有品牌鮮奶便宜1元，就是不知道味道如何」、「看到這價格我也買了4瓶」、「很難遇到！前幾天看到立馬買了2罐」、「看到這價格不買對不起自己」。

另有網友提醒，全聯這款鮮奶的保存期限雖然瓶身上寫到8月22日，但是開封以後建議要在一周內喝完，否則可能會變質。